Обстежено 7,7 тисяч га: піротехінки ДСНС продовжують розміновувати Миколаївщину

Піротехнік, фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Станом на 19 вересня 2024 року піротехнічними підрозділами знищено 25 тисяч 655 боєприпасів на території Миколаївської області. Загалом з початку російської агресії обстежено 7 тисяч 704 га від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Миколаївській області.

Зазначається, що майже 340 га території обстежено за допомогою машин механізованого розмінування.

«Даний вид розмінування активно застосовується на деокупованій частині Миколаївщини та місцевостях, де у 2022 році точились активні бойові дії. Серед сучасних роботизованих платформ на озброєнні піротехнічних розрахунків є моделі МV-4, МV-10, GCS-200. Їх ключовими перевагами є перш за все: безпека саперів, адже керуючи платформами віддалено вони не піддаються близькому контакту з вибуховими пристроями; вони здатні за відносно невеликий проміжок часу розміновувати великі площі; здатність техніки працювати за будь-яких погодних умов, за винятком ситуацій, коли ґрунт надто м’який», — пояснили в ДСНС.

Машина механізованого розмінування, фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Розмінування Миколаївщини, фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Розмінування Миколаївщини, фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Розмінування Миколаївщини, фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Машина механізованого розмінування, фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Повідомляється, що машини перебивають землю спеціальними «молотками».

«Під час розмінування міни підриваються або знищуються переднім інструментом, у такий спосіб відводячи вибух від уразливих частин системи. Однак після їх проходження відбувається додатковий огляд території піротехніками, які перевіряють її за допомогою металошукачів, саперських щупів та лопат», — додали в пресслужбі.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.