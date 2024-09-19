З бюджету Одеси планують витратити ₴5 млн на укріплення вулиці, яка просідає

Узвіз Блажка (колишній узвіз Маринеска) в Одесі, фото: «Південний кур'єр»

З бюджету Одеси хочуть виділити 5 мільйонів гривень на роботи з укріплення вулиці — узвозу Блажка (колишнього узвозу Маринеска, – прим.). Ці роботи планують зробити до початку 2025 року.

Про це 18 вересня під час сесії Одеської міської ради повідомив перший заступник міського голови Олександр Філатов, пишуть «МикВісті».

На узвозі, повідомив він, облаштують дві дренажні системи для водовідведення. Наразі проєктні роботи вже завершили.

— Зараз експертиза завершує дослідження. Ми сподіваємося, що до кінця цього місяця вже буде експертиза щодо цього проєкту, — додав Олександр Філатов.

Після цього, за його словами, мають провести тендер, а до кінця жовтня — укласти договір з підрядником.

— Нам проєктанти кажуть, що на виконання цієї роботи потрібно в ідеалі сім місяців, мінімально — чотири. Ми проситимемо, щоб підрядник зробив цю роботу ще швидше, десь за 2,5-3 місяці, — додав заступник мера.

Вперше просідання ґрунту на вулиці зафіксували в лютому 2023 року. Тоді почала руйнуватися пішохідна доріжка, деформувалося трамвайне полотно й автомобільна дорога, з’явилися тріщини на будинках №16 і 18. Після цього Одеська міська рада виділила понад мільйон гривень на проведення експертизи узвозу Маринеска.

Кілька років тому на реконструкцію цієї дороги витратили 73 мільйони гривень. Роботами займалася близька до міського голови Геннадія Труханова компанія «Ростдорстрой».

Одразу ж після завершення робіт виникли питання до якості їх виконання. У 2021 році дорога почала руйнуватися через неправильно прокладену зливову каналізацію, пише «Думська».

Нагадаємо, Департамент житлово-комунального господарства міської ради планує до кінця року замовити проєкт з реставрації історичних воріт у центрі Миколаєва.