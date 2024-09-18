Миколаївські нардепи. Фото: Слуга народу

Верховна Рада 18 вересня проголосувала за збільшення видатків з державного бюджету на військові потреби на 500 мільярдів гривень. Майже усі миколаївські народні депутати підтримали зміни.

Про це «МикВісті» дізналися з результатів поіменного голосування, яке оприлюднили на сайті Верховної Ради.

«За» збільшення держбюджету на потреби оборони проголосували нардепи:

Олександр Пасічний

Олександр Гайду

Артем Чорноморов

Максим Дирдін

Ігор Негулевський

Ірина Кормишкіна

Давид Арахамія

Нардеп Ігор Копитін був відсутній.

Нагадаємо, що загалом правку до законопроєкту підтримали 298 депутатів. Таким чином, загальні видатки державного бюджету на 2024 рік тепер досягли рекордної суми в 3,73 трильйона гривень.

У серпні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у державному бюджеті не вистачає понад 500 мільярдів гривень на оборонні потреби. Тоді ж він повідомив, що дефіцит у 500 мільярдів гривень уряд сподівається закрити завдяки перевиконанню плану по податках і платежах цього року, економії на обслуговуванні зовнішнього боргу та запозиченнях на внутрішньому ринку.

Також нагадаємо, що у вівторок, 17 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про підвищення податків. Рішення підтримали майже усі народні депутати від Миколаївської області.