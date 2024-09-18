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Майже усі миколаївські нардепи підтримали збільшення бюджету на ₴500 млрд на військові потреби

Миколаївські нардепи. Фото: Слуга народуМиколаївські нардепи. Фото: Слуга народу

Верховна Рада 18 вересня проголосувала за збільшення видатків з державного бюджету на військові потреби на 500 мільярдів гривень. Майже усі миколаївські народні депутати підтримали зміни.

Про це «МикВісті» дізналися з результатів поіменного голосування, яке оприлюднили на сайті Верховної Ради.

«За» збільшення держбюджету на потреби оборони проголосували нардепи:

  • Олександр Пасічний
  • Олександр Гайду
  • Артем Чорноморов
  • Максим Дирдін
  • Ігор Негулевський
  • Ірина Кормишкіна
  • Давид Арахамія

Нардеп Ігор Копитін був відсутній.

Нагадаємо, що загалом правку до законопроєкту підтримали 298 депутатів. Таким чином, загальні видатки державного бюджету на 2024 рік тепер досягли рекордної суми в 3,73 трильйона гривень.

У серпні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у державному бюджеті не вистачає понад 500 мільярдів гривень на оборонні потреби. Тоді ж він повідомив, що дефіцит у 500 мільярдів гривень уряд сподівається закрити завдяки перевиконанню плану по податках і платежах цього року, економії на обслуговуванні зовнішнього боргу та запозиченнях на внутрішньому ринку.

Також нагадаємо, що у вівторок, 17 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про підвищення податків. Рішення підтримали майже усі народні депутати від Миколаївської області.

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