Майже усі миколаївські нардепи підтримали збільшення бюджету на ₴500 млрд на військові потреби
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- Олена Козубовська
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15:22, 18 вересня, 2024
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Верховна Рада 18 вересня проголосувала за збільшення видатків з державного бюджету на військові потреби на 500 мільярдів гривень. Майже усі миколаївські народні депутати підтримали зміни.
Про це «МикВісті» дізналися з результатів поіменного голосування, яке оприлюднили на сайті Верховної Ради.
«За» збільшення держбюджету на потреби оборони проголосували нардепи:
- Олександр Пасічний
- Олександр Гайду
- Артем Чорноморов
- Максим Дирдін
- Ігор Негулевський
- Ірина Кормишкіна
- Давид Арахамія
Нардеп Ігор Копитін був відсутній.
Нагадаємо, що загалом правку до законопроєкту підтримали 298 депутатів. Таким чином, загальні видатки державного бюджету на 2024 рік тепер досягли рекордної суми в 3,73 трильйона гривень.
У серпні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у державному бюджеті не вистачає понад 500 мільярдів гривень на оборонні потреби. Тоді ж він повідомив, що дефіцит у 500 мільярдів гривень уряд сподівається закрити завдяки перевиконанню плану по податках і платежах цього року, економії на обслуговуванні зовнішнього боргу та запозиченнях на внутрішньому ринку.
Також нагадаємо, що у вівторок, 17 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про підвищення податків. Рішення підтримали майже усі народні депутати від Миколаївської області.