Рада підтримала збільшення бюджету на військові потреби на ₴500 млрд

Верховна Рада підтримала збільшення видатків на оборону. Фото: Укроборонпром

У середу, 18 вересня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11417, що передбачає збільшення бюджету на 500 мільярдів гривень для фінансування військових потреб.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Він написав, що за рішення проголосували 298 депутатів. Таким чином, загальні видатки державного бюджету на 2024 рік тепер досягли рекордної суми в 3,73 трильйона гривень.

У серпні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у державному бюджеті не вистачає понад 500 мільярдів гривень на оборонні потреби. Тоді ж він повідомив, що дефіцит у 500 мільярдів гривень уряд сподівається закрити завдяки перевиконанню плану по податках і платежах цього року, економії на обслуговуванні зовнішнього боргу та запозиченнях на внутрішньому ринку.