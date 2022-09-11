|Швидкість вітру:
|3.1 м/с
|Схід сонця:
|06:23
|Захід сонця:
|19:13
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|4 м/с
|Схід сонця:
|06:26
|Захід сонця
|19:22
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.7 грн
|40.7 грн
Латвийский президент Эгилс Левитс совершает двухдневный визит в украинскую столицу по приезду в Киев 9 сентября.
Об этом стало известно «Европейской правде».
Таким образом, латвийский лидер стал первым западным лидером, разорвавшим неформальное правило безопасности, что запрещало иностранцам оставаться в Киеве на ночь.
Этот визит осуществляется на фоне период сногсшибательных изменений на фронте, где ВСУ осуществляют эффективное контрнаступление на Востоке и на Юге, а частота российских ракетных атак существенно снизилась, одновременно с повышением эффективности их перехвата в областях, удаленных от линии фронта.
Традиционно программа президента не обнародуется до его завершения.
Напомним, Эгилс Левитс заявил в Киеве, что Латвия делает все возможное, чтобы как можно быстрее начать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз и готова делиться соответствующим опытом.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Латвийский президент Эгилс Левитс совершает двухдневный визит в украинскую столицу по приезду в Киев 9 сентября.
Об этом стало известно «Европейской правде».
Таким образом, латвийский лидер стал первым западным лидером, разорвавшим неформальное правило безопасности, что запрещало иностранцам оставаться в Киеве на ночь.
Этот визит осуществляется на фоне период сногсшибательных изменений на фронте, где ВСУ осуществляют эффективное контрнаступление на Востоке и на Юге, а частота российских ракетных атак существенно снизилась, одновременно с повышением эффективности их перехвата в областях, удаленных от линии фронта.
Традиционно программа президента не обнародуется до его завершения.
Напомним, Эгилс Левитс заявил в Киеве, что Латвия делает все возможное, чтобы как можно быстрее начать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз и готова делиться соответствующим опытом.