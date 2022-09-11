Латвийский президент Эгилс Левитс совершает двухдневный визит в украинскую столицу по приезду в Киев 9 сентября.

Об этом стало известно «Европейской правде».

Таким образом, латвийский лидер стал первым западным лидером, разорвавшим неформальное правило безопасности, что запрещало иностранцам оставаться в Киеве на ночь.

Этот визит осуществляется на фоне период сногсшибательных изменений на фронте, где ВСУ осуществляют эффективное контрнаступление на Востоке и на Юге, а частота российских ракетных атак существенно снизилась, одновременно с повышением эффективности их перехвата в областях, удаленных от линии фронта.

Традиционно программа президента не обнародуется до его завершения.

Напомним, Эгилс Левитс заявил в Киеве, что Латвия делает все возможное, чтобы как можно быстрее начать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз и готова делиться соответствующим опытом.