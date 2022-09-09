Латвия делает все возможное, чтобы как можно быстрее начать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз и готова делиться соответствующим опытом.

Об этом заявил Президент Латвии Эгилс Левитс на совместном с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.

Эгилс Левитс отметил, что Украина не только политически и культурно является членом европейской семьи, но также принадлежит к Европейскому Союзу как свободная и демократическая страна, недавно получившая статус кандидата в члены ЕС.

— Сейчас мы делаем все возможное, чтобы идти дальше по этому пути и обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мы можем помочь нашим опытом, как добиться этой цели. Я уверен, что мы сможем достичь ее очень скоро, поскольку подавляющее большинство рекомендаций, предоставленных Европейской комиссией, уже выполнено или будет выполнено в ближайшем будущем. Следовательно, наша задача состоит в том, чтобы идти дальше и начать переговорный процесс, — сказал президент Латвии.

Он акцентировал, что отношения между нашими странами очень тесные. Латвия оказывает Украине гуманитарную и военную помощь. Кроме того, Латвия начала специальную программу помощи по восстановлению некоторых объектов в Черниговской области.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о новом плане президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине и обратился в страны Евросоюза выделить Киеву обещанный транш в 9 млрд евро.