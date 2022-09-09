Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о новом плане президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине и обратился к странам Евросоюза выделить Киеву обещанный транш в 9 млрд евро.

Об этом сообщается в Twitter Канцелярии премьер-министра Польши.

— Следующий план Путина — поставить Украину на колени за неимением финансовых ресурсов, — подчеркнул Матеуш Моравецкий.

По его словам, из этой героической обороны Украины должна родиться Новая Европа – Европа, в которой Украина является ее полноправным членом.

Матеуш Моравецкий также отметил, что Польша вместе со своими союзниками настоятельно призывает страны Евросоюза предоставить Украине ранее анонсированный транш экономической помощи в 9 миллиардов евро.

Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.