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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о новом плане президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине и обратился к странам Евросоюза выделить Киеву обещанный транш в 9 млрд евро.
Об этом сообщается в Twitter Канцелярии премьер-министра Польши.
— Следующий план Путина — поставить Украину на колени за неимением финансовых ресурсов, — подчеркнул Матеуш Моравецкий.
По его словам, из этой героической обороны Украины должна родиться Новая Европа – Европа, в которой Украина является ее полноправным членом.
Матеуш Моравецкий также отметил, что Польша вместе со своими союзниками настоятельно призывает страны Евросоюза предоставить Украине ранее анонсированный транш экономической помощи в 9 миллиардов евро.
Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о новом плане президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине и обратился к странам Евросоюза выделить Киеву обещанный транш в 9 млрд евро.
Об этом сообщается в Twitter Канцелярии премьер-министра Польши.
— Следующий план Путина — поставить Украину на колени за неимением финансовых ресурсов, — подчеркнул Матеуш Моравецкий.
По его словам, из этой героической обороны Украины должна родиться Новая Европа – Европа, в которой Украина является ее полноправным членом.
Матеуш Моравецкий также отметил, что Польша вместе со своими союзниками настоятельно призывает страны Евросоюза предоставить Украине ранее анонсированный транш экономической помощи в 9 миллиардов евро.
Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.