11 вересня триває 200-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

Цієї ночі в Миколаєві пролунали потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що в результаті обстрілу були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні.

На південному напрямку ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Продовжуються позиційні бої, повідомляє оперативне командування «Південь». Росіяни зосередилися на контрбатарейній боротьбі, уникаючи прямого зіткнення, але зазнають втрат і відступають.

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