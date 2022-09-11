Во вторник утром мэр Парижа Анн Идальго представит план энергосбережения города в связи с обострением энергетического кризиса.

Об этом сообщает Journal du Dimanche.

Среди запланированных мероприятий предлагается выключать ночную подсветку Эйфелевой башни раньше, чем сейчас. На сегодняшний день 336 прожекторов, освещающих башню, выключаются в 1:00 ночи. Теперь свет будут гасить в 23.45, когда здание покинет последний посетитель.

Эйфелева башня, построенная 133 года назад, освещалась всегда. Ее конструктор Гюстав Эйфель зажег около 10 тысяч газовых фонарей в вечер ее открытия в 1889 году. В 1900 году газ был заменен на электричество. С 1958 года здание освещалось снаружи 1290 прожекторами. А в 1985-м ее начали окрашивать в привычный золотистый цвет 336 фонарей, разместившихся внутри конструкции. В 2004 году натриевые лампы были заменены на более экономичные прожекторы мощностью 600 Вт. С наступлением сумерек освещение включается автоматически.

Отмечается, что на ночное освещение башни приходится только 4% годового счета за потребляемую Эйфелевой башней электроэнергию.

Напомним, курс евро к доллару упал до 20-летнего минимума из-за энергокризиса в Европе.