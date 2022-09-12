Немецкие законодатели и другие политики призывают канцлера Олафа Шольца снять запрет на поставку Вооруженным Силам Украины основных боевых танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Они отмечают, что это тяжелое вооружение как можно скорее нужно Украине для деоккупации захваченных Россией территорий.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на германские СМИ.

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что «нынешнее продвижение ВСУ и первые отвоеванные районы на востоке говорят о боевой мощи Украины и безоговорочной воле вернуть захваченное Россией».

— Имеет решающее стратегическое значение, чтобы Запад сейчас немедленно поставил Украине дополнительную военную технику и тяжелое вооружение. Сейчас не время для прокрастинации и сомнений. В этой новой фазе войны Украине нужно оружие, что позволит ей освобождать территории, – сказала она.

Эксперт по внешней политике СДПГ Майкл Рот также высказался за скорую поддержку ВСУ новым оружием: «Мероприятия, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро координировать свои действия и адаптировать свои поставки к новой ситуации».

Ранее сообщалось, что в Берлине внимательно следят за успехами ВСУ на востоке и юге и находятся в восторге от наступления украинских военных.