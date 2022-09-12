В Берлине внимательно следят за успехами ВСУ на востоке и юге и они в восторге от наступления украинских военных.

Об этом рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Радио НВ.

- Мы все в Берлине наблюдали и были в восторге от наступления украинских Вооруженных сил на востоке и на юге, - сказала она.

Также она сообщила, что Берлин до сих пор дискутирует о возможной поставке танков западного образца в Украину.

– Эта дискуссия продолжается. Вы не раз слышали нашего канцлера, который сказал, что он в тесном контакте с партнерами – США, Великобританией и Францией – по этой математике… Конца этой дискуссии еще нет, но надеюсь, что она успешно и положительно закончится для Украины, – добавила Анка Фельдгузен.

Ранее сообщалось, что на юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины по сдаче оружия.