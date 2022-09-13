В связи с продолжением ремонта атомной электростанции Ringhals 4 на юге Швеции, в регионе зимой поднимутся цены на электричество и могут ввести веерные отключения света.

Об этом сообщает Reuters.

Шведская энергокомпания Vattenfall заявила, что отложила перезапуск ядерного реактора Ringhals 4 на два месяца, до 31 января.

— Это усугубляет и без того сложную ситуацию с электроэнергией на юге Швеции, — заявил аналитик рынка электроэнергии Тор Рейер Лиллехольт.

Vattenfall уже продлила текущее техническое обслуживание на АЭС Ringhals 4, установленная мощность которой составляет 1130 МВт, на три месяца в конце августа, сославшись на повреждение ключевого компонента во время испытаний.

Понтус де Маре, руководитель отдела эксплуатации энергосистем национального сетевого оператора Svenska Kraftnat, отметил, что с текущим продолжением АЭС риск нехватки электроэнергии и вероятность веерных отключений электроэнергии на юге Швеции увеличатся. Он также подчеркнул, что отключение Ringhals 4 также может оказывать давление на цены в соседних странах.

— Если у нас будет холодная зима, это может привести к экстремальным последствиям на рынке, поскольку заменить эти мощности будет очень сложно, — сказал Понтус де Маре.

Ранее сообщалось, что обстрелы РФ энергетической инфраструктуры Украины могут повлиять и на другие атомные объекты – российский диктатор Владимир Путин хочет погрузить в темную холодную зиму Украину и всю Европу.