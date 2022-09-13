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Обстрелы РФ энергетической инфраструктуры Украины могут повлиять и на другие атомные объекты – российский диктатор Владимир Путин хочет погрузить в темную холодную зиму Украину и всю Европу.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Укринформ.
— Последние удары по энергетической системе и критической инфраструктуре Украины – это планомерные действия агрессора и вполне возможно представить и другие сценарии. Украина со своей стороны к этому готовится. Но это также вызов всему миру, насколько активно нужно помогать Украине в вопросах обеспечения противовоздушной обороны, противоракетной обороны и насколько активно нужно оказывать давление на режим Путина и блокировать все возможности подобного террора. Это однозначное нарушение правил и норм ведения войны, нарушение гуманитарного права. Путин хочет погрузить в темную холодную зиму Украину и всю Европу, - сказал Андрей Юсов.
Он добавил, что у РФ остается большое количество ракет Х-22, которыми она может наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины вдали от линии фронта.
Напомним, российская армия вечером 11 сентября нанесла ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она была частично выведена из строя.
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Обстрелы РФ энергетической инфраструктуры Украины могут повлиять и на другие атомные объекты – российский диктатор Владимир Путин хочет погрузить в темную холодную зиму Украину и всю Европу.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Укринформ.
— Последние удары по энергетической системе и критической инфраструктуре Украины – это планомерные действия агрессора и вполне возможно представить и другие сценарии. Украина со своей стороны к этому готовится. Но это также вызов всему миру, насколько активно нужно помогать Украине в вопросах обеспечения противовоздушной обороны, противоракетной обороны и насколько активно нужно оказывать давление на режим Путина и блокировать все возможности подобного террора. Это однозначное нарушение правил и норм ведения войны, нарушение гуманитарного права. Путин хочет погрузить в темную холодную зиму Украину и всю Европу, - сказал Андрей Юсов.
Он добавил, что у РФ остается большое количество ракет Х-22, которыми она может наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины вдали от линии фронта.
Напомним, российская армия вечером 11 сентября нанесла ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она была частично выведена из строя.