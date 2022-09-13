Ближайшее к Украине подразделение НАТО усиленно готовится к возможным боям с российской армией.
Об этом сообщает Euronews.
Находящиеся в Румынии вблизи южной границы Украины военные провели генеральную репетицию по отражению наступления ВС РФ.
Боевая группа НАТО, состоящая из французских и нидерландских солдат, была развернута после вторжения РФ в Украину.
Они готовятся встречать россиян, если Москва попытается напасть на другие страны.
— Мы ближайшее подразделение, которое развернуто возле территории Украины, поэтому выполняем специфические задачи, — объяснил командир боевой группы полковник Кристоф Деганд.
Как известно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.
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Ближайшее к Украине подразделение НАТО усиленно готовится к возможным боям с российской армией.
Об этом сообщает Euronews.
Находящиеся в Румынии вблизи южной границы Украины военные провели генеральную репетицию по отражению наступления ВС РФ.
Боевая группа НАТО, состоящая из французских и нидерландских солдат, была развернута после вторжения РФ в Украину.
Они готовятся встречать россиян, если Москва попытается напасть на другие страны.
— Мы ближайшее подразделение, которое развернуто возле территории Украины, поэтому выполняем специфические задачи, — объяснил командир боевой группы полковник Кристоф Деганд.
Как известно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.