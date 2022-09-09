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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.
Об этом он сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе, пишет « Европейская правда ».
- Война в Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль территории. В последние несколько дней мы видели значительный прогресс в Херсонской и Харьковской областях, – сказал Йенс Столтенберг.
Он отметил, что в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будет подвергаться давлению из-за энергетических поставок и роста стоимости жизни, вызванных войной России.
— Но цена, которую мы платим, измеряется в деньгах. В то время как цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, — добавил генсек.
Йенс Столтенберг вновь отметил готовность НАТО защищать свою территорию от агрессии Москвы.
Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.
Об этом он сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе, пишет « Европейская правда ».
- Война в Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль территории. В последние несколько дней мы видели значительный прогресс в Херсонской и Харьковской областях, – сказал Йенс Столтенберг.
Он отметил, что в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будет подвергаться давлению из-за энергетических поставок и роста стоимости жизни, вызванных войной России.
— Но цена, которую мы платим, измеряется в деньгах. В то время как цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, — добавил генсек.
Йенс Столтенберг вновь отметил готовность НАТО защищать свою территорию от агрессии Москвы.
Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.