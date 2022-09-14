Военнослужащие Вооруженных сил Украины будут проходить обучение на территории Дании. Учения будут проходить по примеру Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина.

- Будут обучение в Дании. Я не могу предоставить больше деталей, но обучение украинской армии в Дании будет, - отметил министр обороны Дании Мортен Бедскоу.

Копенгаген направил инструкторов в Британию, которая взяла на себя лидерство в подготовке бойцов для армии Украины.

В июне Лондон пообещал четыре месяца научить 10 000 украинских военных на нескольких своих базах.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что на Рамштайн-5 страны договорились сильнее готовить к бою украинских военных.