|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|06:22
|Захід сонця:
|19:15
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|5.1 м/с
|Схід сонця:
|06:25
|Захід сонця
|19:24
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.7 грн
|40.7 грн
Министр обороны Алексей Резников рассказал, что на Рамштайн-5 страны договорились сильнее готовить к бою украинских военных.
Об этом он написал в Facebook.
— В контексте долговременной поддержки на качественно более высокий уровень выведена задача подготовки украинских бойцов. Диапазон наших потребностей широк – от получения индивидуальных навыков до тренировок в составе батальонов, а также подготовка штабов бригад. Уже действует начатая Великобританией эффективная программа подготовки, которую поддержали Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия, – отметил он.
Алексей Резников добавил, что обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных программ тренировок в других странах-соседях.
— Это обеспечит масштабирование тренировочного процесса, мы получим больше подготовленных войск в сжатые сроки, – написал министр.
Алексей Резников сообщил, что его «очень приятно удивила Словения, которая предложила действительно мощную помощь». По словам министра, это будет реальное усиление на поле боя «именно в тот момент, когда нужно».
Также во время встречи был объявлен очередной пакет на 675 миллионов долларов, в котором содержатся очень важные боеприпасы для HIMARS и другие вещи, которые пригодятся во время активных действий.
Напомним, президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на утверждение экстренного финансирования в размере 11,7 млрд долларов для оказания летальной помощи и бюджетной поддержки Украине.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Министр обороны Алексей Резников рассказал, что на Рамштайн-5 страны договорились сильнее готовить к бою украинских военных.
Об этом он написал в Facebook.
— В контексте долговременной поддержки на качественно более высокий уровень выведена задача подготовки украинских бойцов. Диапазон наших потребностей широк – от получения индивидуальных навыков до тренировок в составе батальонов, а также подготовка штабов бригад. Уже действует начатая Великобританией эффективная программа подготовки, которую поддержали Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия, – отметил он.
Алексей Резников добавил, что обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных программ тренировок в других странах-соседях.
— Это обеспечит масштабирование тренировочного процесса, мы получим больше подготовленных войск в сжатые сроки, – написал министр.
Алексей Резников сообщил, что его «очень приятно удивила Словения, которая предложила действительно мощную помощь». По словам министра, это будет реальное усиление на поле боя «именно в тот момент, когда нужно».
Также во время встречи был объявлен очередной пакет на 675 миллионов долларов, в котором содержатся очень важные боеприпасы для HIMARS и другие вещи, которые пригодятся во время активных действий.
Напомним, президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на утверждение экстренного финансирования в размере 11,7 млрд долларов для оказания летальной помощи и бюджетной поддержки Украине.