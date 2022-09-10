Министр обороны Алексей Резников рассказал, что на Рамштайн-5 страны договорились сильнее готовить к бою украинских военных.

Об этом он написал в Facebook.

— В контексте долговременной поддержки на качественно более высокий уровень выведена задача подготовки украинских бойцов. Диапазон наших потребностей широк – от получения индивидуальных навыков до тренировок в составе батальонов, а также подготовка штабов бригад. Уже действует начатая Великобританией эффективная программа подготовки, которую поддержали Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия, – отметил он.

Алексей Резников добавил, что обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных программ тренировок в других странах-соседях.

— Это обеспечит масштабирование тренировочного процесса, мы получим больше подготовленных войск в сжатые сроки, – написал министр.

Алексей Резников сообщил, что его «очень приятно удивила Словения, которая предложила действительно мощную помощь». По словам министра, это будет реальное усиление на поле боя «именно в тот момент, когда нужно».

Также во время встречи был объявлен очередной пакет на 675 миллионов долларов, в котором содержатся очень важные боеприпасы для HIMARS и другие вещи, которые пригодятся во время активных действий.

Напомним, президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на утверждение экстренного финансирования в размере 11,7 млрд долларов для оказания летальной помощи и бюджетной поддержки Украине.