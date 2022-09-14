В Херсоне массово пишут рапорты об отставке назначенные российскими захватчиками сотрудники полиции.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, на фоне активности ВСУ в Херсонском направлении существенно увеличилось количество рапортов на увольнение у россиян, аргументируют они это «неспособностью руководства обеспечить надлежащие условия работы».

В частности, такой рапорт подал Ростислав Малиновский – предатель из Херсона, вступивший в так называемое «Главное управление МВД в Херсонской области», установленное СБУ.

Он отказывается от должности «заместителя начальника управления уголовного розыска – начальника отдела раскрытия преступлений против личности» и просит расторгнуть контракт «в связи с обострением ситуации в Херсонской области».

Еще один полицейский из захваченной Херсонской области просит вернуть его на прежнее место службы в Санкт-Петербург. Так, согласно рапорту, Меттус Д. А., назначенный на должность «оперуполномоченного Суворовского городского отдела полиции ГУ МВД России по Херсонской области», хочет на прежнее место службы якобы «в связи с отсутствием обеспечения жильем и должного уровня материального обеспечения» в Херсоне.

Напомним, во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты продолжают воровать у фермеров, отказавшихся с ними сотрудничать.