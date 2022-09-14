Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Светлые дела»), действующий под патронатом председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой 24/7, работает над обеспечением гуманитарной помощью николаевцев.
Об этом сообщает пресс-служба главы облсовета.
— Ежедневно собираем запросы и потребности, чтобы ни один из нуждающихся в помощи не остался без внимания! – отметила Анна Замазеева.
Она сообщила, что только за последнюю неделю волонтеры гуманитарного штаба передали:
Получить гуманитарную помощь можно, заполнив Google форму https://cutt.ly/lZ6mqsD или письмо заказа у волонтеров на пунктах выдачи. Вся необходимая информация есть на сайте «Светлых дел» https://svitlispravy.org/ Горячая линия Штаба 0800300520
— Мы заботимся о Вас и ждем Ваших заказов! – акцентировала Анна Замазеева.
Ранее сообщалось, что гуманитарный штаб «Светлые дела» приютил уже 10 тысяч переселенцев в Николаевской области.
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Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Светлые дела»), действующий под патронатом председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой 24/7, работает над обеспечением гуманитарной помощью николаевцев.
Об этом сообщает пресс-служба главы облсовета.
— Ежедневно собираем запросы и потребности, чтобы ни один из нуждающихся в помощи не остался без внимания! – отметила Анна Замазеева.
Она сообщила, что только за последнюю неделю волонтеры гуманитарного штаба передали:
Получить гуманитарную помощь можно, заполнив Google форму https://cutt.ly/lZ6mqsD или письмо заказа у волонтеров на пунктах выдачи. Вся необходимая информация есть на сайте «Светлых дел» https://svitlispravy.org/ Горячая линия Штаба 0800300520
— Мы заботимся о Вас и ждем Ваших заказов! – акцентировала Анна Замазеева.
Ранее сообщалось, что гуманитарный штаб «Светлые дела» приютил уже 10 тысяч переселенцев в Николаевской области.