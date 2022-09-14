Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Светлые дела»), действующий под патронатом председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой 24/7, работает над обеспечением гуманитарной помощью николаевцев.

Об этом сообщает пресс-служба главы облсовета.

— Ежедневно собираем запросы и потребности, чтобы ни один из нуждающихся в помощи не остался без внимания! – отметила Анна Замазеева.

Она сообщила, что только за последнюю неделю волонтеры гуманитарного штаба передали:

4869 продуктовых наборов пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, малоимущим николаевцам и донорам крови.

871 ед продукции для жителей с. Шевченково, с. Кобзарцы и с. Луч.

429 наборов с детским питанием, подгузниками, молочной продукцией и т.д. и 350 индивидуальных наборов гигиены «HEKS EPER» для семей с детишками до 5 лет.

3058 продукции для столовых, готовящих для временно перемещенных лиц, в т.ч. и по программе «Убежище своим».

18 550 литров чистой питьевой воды, в тч от БФ «ACTED» для Николаевцев.

Получить гуманитарную помощь можно, заполнив Google форму https://cutt.ly/lZ6mqsD или письмо заказа у волонтеров на пунктах выдачи. Вся необходимая информация есть на сайте «Светлых дел» https://svitlispravy.org/ Горячая линия Штаба 0800300520

— Мы заботимся о Вас и ждем Ваших заказов! – акцентировала Анна Замазеева.

Ранее сообщалось, что гуманитарный штаб «Светлые дела» приютил уже 10 тысяч переселенцев в Николаевской области.