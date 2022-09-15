Украинские военные разгромили подразделения российских десантников на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Генштаб в возведении по состоянию на утро четверга, 15 сентября.

По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил РФ на Бахмутском направлении.

Значительные потери не позволяют указанным подразделениям продолжать боевые действия без проведения дополнительных мер, отметили в Генштабе.

Напомним, украинские военные на южном фронте продолжают улучшать тактическое положение, а также уничтожать оккупантов и их технику. В частности, за 14 сентября уничтожили еще один сверхзвуковой российский бомбардировщик.