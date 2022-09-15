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Украинские военные разгромили подразделения российских десантников на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Генштаб в возведении по состоянию на утро четверга, 15 сентября.
По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил РФ на Бахмутском направлении.
Значительные потери не позволяют указанным подразделениям продолжать боевые действия без проведения дополнительных мер, отметили в Генштабе.
Напомним, украинские военные на южном фронте продолжают улучшать тактическое положение, а также уничтожать оккупантов и их технику. В частности, за 14 сентября уничтожили еще один сверхзвуковой российский бомбардировщик.
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Украинские военные разгромили подразделения российских десантников на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Генштаб в возведении по состоянию на утро четверга, 15 сентября.
По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил РФ на Бахмутском направлении.
Значительные потери не позволяют указанным подразделениям продолжать боевые действия без проведения дополнительных мер, отметили в Генштабе.
Напомним, украинские военные на южном фронте продолжают улучшать тактическое положение, а также уничтожать оккупантов и их технику. В частности, за 14 сентября уничтожили еще один сверхзвуковой российский бомбардировщик.