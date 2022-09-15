Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро.

Об этом сообщает финский телеканал MTV Uutiset .

По данным Службы судебных приставов, аресты касаются нескольких десятков организаций, включенных в список санкций ЕС. В настоящее время действует двести разных видов временной или постоянной конфискации.

— Расследования судебных приставов продвигались и будут продолжаться. Эта задача является долгосрочной и сложной. Кроме того, в список санкций ЕС внесены новые фигуранты, – пояснил специалист по взаимодействию Аки Виртанен из Службы взыскания.

В список конфискованного имущества входит большое количество нематериальных активов, таких как дебиторская задолженность, акции и средства на счетах.

Также были конфискованы целые объекты недвижимости, разнообразное промышленное сырье и транспортные средства.

Ссылаясь на положение о конфиденциальности, власти не раскрывают подробности отдельных арестов или лиц, у которых было изъято имущество.

В начале лета подсчитано, что Финляндия наложила арест на российскую собственность на сумму около 80 миллионов евро. Таким образом, за лето сумма увеличилась более чем вдвое.

Напомним, власти Италии наложили административный арест на 11 вилл российского олигарха , владельца компании «Акрона» Вячеслава Кантора.