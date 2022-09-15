Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. За прошедшие сутки пострадали Николаевский и Баштанский районы.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Вчера, 14 сентября, под вражескими обстрелами было село Калиновка Воскресенской громады Николаевского района. Зафиксированы повреждения жилых и нежилых построек. Пострадавших нет.

С вечера, 14 сентября, и ночью, 15 сентября, вражеские обстрелы фиксировались по окрестностям сел Солончаки, Дмитровка, Яселка, Ивановка, Куцуруб Куцурубской громады. Села Ивановка и Яселка без электроснабжения. Пострадавших нет.

В полночь, 15 сентября, враг наносил удары по селе Шевченко Шевченковской громады и селе Мишково-Погорелово Мишково-Погореловской громады. Последствия уточняются.

Также ночью, 15 сентября, с 00:30 ракетные удары были нанесены по инфраструктурному объекту в села Черноморка. Пострадавших нет.

В ночь, 15 сентября, до 06:17 утра враг неоднократно наносил удары по территории города Очаков Очаковской громады. Попадание преимущественно по аквазоне. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской громады. Вчера, 14 сентября, в 10:45 под обстрелами оказались станция Березнеговатое, в 16:10 село Красный Яр, в 19:40 село Мураховка, в 19:50 пгт Березнеговатое, попадание зафиксировано по комбикормовому заводу. Пострадавших нет. Информация о поврежденных жилых домах уточняется.

Утром, 15 сентября, около 07:00 были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера, 14 сентября, в 10:00 зафиксированы обстрелы Широковской громады за пределами населенного пункта. Вечером, в 16:00 было попадание в село Широкое, в результате чего разрушены два жилых дома, пострадавших нет. С 19:00 14 сентября по 04:00 15 сентября обстрелы преимущественно за пределами населенных пунктов с. Широкое и с. Красная Долина, попадание по сельскохозяйственным зданиям. Пострадавших нет.

Напомним, что украинские военные на южном фронте продолжают улучшать тактическое положение, а также уничтожать оккупантов и их технику. В частности, за 14 сентября уничтожили еще один сверхзвуковой российский бомбардировщик.