В среду, 14 сентября, украинские защитники сбили четыре самолета российских войск: один на восточном фронте и еще три — на южном.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В частности, штурмовик Су-25 российских ВКС уничтожен на восточном направлении, три бомбардировщика Су-24 сбиты на юге Украины.

Также уничтожен один беспилотник оперативно-тактического уровня.

— Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация, а также ударные беспилотники Воздушных Сил на разных направлениях продолжают наносить удары по враждебным позициям, технике и логистике оккупантов разными типами вооружения, – добавили там.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что украинские военные на южном фронте продолжают улучшать тактическое положение, а также уничтожать оккупантов и их технику. В частности, за 14 сентября уничтожили еще один сверхзвуковой российский бомбардировщик .