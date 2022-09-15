В августе российское командование приступило к передислокации войск и ресурсов на южное направление, что позволило осуществить успешную украинскую контрнаступающую операцию как на Херсонском, так и на Харьковском направлениях.

Об этом в интервью Kyiv Post рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

ГУР предприняло все необходимые меры по разоблачению планов и намерений оккупантов, прекращению продвижения войск РФ по всей линии фронта.

Вадим Скибицкий отметил, что необходимо было остановить наступательные темпы России, прежде всего, на Донецком направлении. Главная цель российской армии, которая остается на сегодняшний день, – это полная оккупация Донецкой области, поэтому были приняты все необходимые меры по недопущению продвижения российских войск на Донбассе.

Он сказал, что украинская сторона понимала, что рано или поздно нужно будет проводить контрнаступательные действия и на Харьковском направлении, прежде всего, из-за угрозы Харькову.

– Еще весной было понятно, что слабое место России – это Балаклея. В июне стало очевидным, что наступление на балаклейском направлении возможно. Действия, которые мы планировали в Херсонской и Запорожской областях помогли развить общие успехи Вооруженных сил Украины, – добавил Вадим Скибицкий.

В июле некие позиции русской армии, в особенности в отношении резервов, были совсем ясны. В августе все прояснилось, когда россияне начали активно перекидывать свои войска и, по сути, стратегические резервы батальонной стратегической группы Восточного округа – Харьковского и Донецкого направлений.

Ранее в ГУР МО рассказали, что российским солдатам командование «забыло» сообщить о «перегруппировке» в Харьковской области.