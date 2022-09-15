Есть официальная версия генштаба российской федерации и министерства обороны о перегруппировке, но о ее точно «забыли» сообщить личному составу, который был в Харьковской области.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, сообщается на сайте ГУР.

— Они не в курсе о перегруппировке и активно рассказывают своим собеседникам на другом конце провода о побеге, о колоссальных потерях, о пленении, в который попадает значительное количество подразделений, о бегущих с поля боя кадыровцах. Это хорошая терапия, потому что люди, слушающие это на территории РФ, часто говорят: «Да ну, не может такого быть, тут же по телевизору совсем другое показывают. Скоро вам помогут». Тогда русский солдат говорит своей маме или жене: «Нет, не помогут», - сказал Андрей Юсов.

По мнению Юсова, возможно, эти разговоры помогут определенному количеству зомбированных россиян отключиться от телевизора и российской пропаганды.

— Если речь шла о заработке, то заработка здесь не будет. Будет смерть и плен, – отметил представитель ГУР МО.

Напомним, украинские военные разгромили подразделения российских десантников на Бахмутском направлении в Донецкой области.