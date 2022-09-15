Российский суд оштрафовал депутатов муниципального совета округа «Смольнинское» за «дискредитацию» российской армии. Эти депутаты ранее призывали обвинить президента РФ Владимира Путина в госизмене.

Об этом пишет российское издание Meduza.

Отмечается, что пять депутатов получили штрафы в размере от 44 до 47 тысяч рублей.

8 сентября петербургские депутаты призвали Госдуму предъявить обвинения в госизмене против президента России Владимира Путина, чтобы свергнуть его с должности.

За это полиция составила на муниципальных депутатах протоколы о «дискредитации» ВС РФ.

Кроме того, 13 сентября Смольнский районный суд Петербурга признал, что муниципальный совет не проводил заседаний и на этом основании может быть распущен.

Напомним, что позже депутаты еще из 18 муниципальных округов Санкт-Петербурга подписали требование к Владимиру Путину уйти в отставку.