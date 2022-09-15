Президент Финляндии Саули Нийнисте допустил возможность дальнейшего ужесточения условий выдачи виз россиянам.

Об этом он сказал на встрече с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

— Следующим шагом может стать ужесточение правил для граждан РФ, владеющих недвижимостью в Финляндии. Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, кажется, рассматривали как фактор, способствующий получению визы, – сказал Саули Нийнисте.

Он добавил, что «предложение по владельцам недвижимости является лишь небольшой частью комплексных мер по усилению визового режима с РФ».

Отвечая на вопрос, должна ли Финляндия по примеру стран Балтии и Польши полностью отказаться от выдачи туристических виз, президент отметил, что «виза не является субъективным правом и, следовательно, когда речь идет о туристических визах, вполне оправданно использовать дискреционные полномочия».

Напомним, 12 сентября, вступило в силу решение Совета Евросоюза о прекращении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, в результате для россиян изменятся условия и сроки оформления шенгенских виз.