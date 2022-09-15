Родители олимпийской чемпионки и участницы Танцев со звездами Ольги Харлан наотрез отказались ехать за границу.

Фехтовальщица Ольга Харлан родом из Николаева, и когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, спортсменка была границей, пишет ТСН.

А вот родители знаменитости остались дома. Ольга Харлан призналась, что уговаривала их уехать за границу. Впрочем, они отказались. Только в первый месяц полномасштабной войны родители николаевской фехтовальщицы уехали на запад Украины, а затем вернулись в Николаев.

— Убедить их очень сложно. Я очень на этом настаивала, но они мне дали понять, что они никуда не уедут. Там их родители, там их дом, и они, если придется, я уверена, что предстанут перед танками, – рассказала Ольга Харлан в интервью «Rostyslove Production».

В общем, Ольга Харлан очень переживает за родителей. Они постоянно живут под обстрелами. Как призналась спортсменка, ее мама и папа ночуют в подвале, чтобы чувствовать себя в безопасности.

— Я знаю, что мои родители, они не хотят уезжать, потому что они не хотят уезжать из их дома, потому что Николаев – это их дом. Они не хотят отдавать кому Николаев. Я понимаю, что мама сказала: «Не дай Бог, они прорвутся, и только тогда мы поедем». Обстрелы – это очень страшно, это ужасно. Мои родители уже пять месяцев, потому что первый месяц они были в Ивано-Франковске, Мы живем в частном доме, но уже пять месяцев, можно сказать, они живут под землей», – поделилась Ольга Харлан.

Сама же Ольга Харлан сейчас находится у своего бойфренда в Италии, куда уехала еще до 24 февраля. Туда же знаменитость унесла и свою родную сестру с племянником.

— Я сейчас в Италии, в Болонье. И здесь я была 16 февраля, здесь я нахожусь много времени уже. Я здесь тренировалась и тренируюсь. После 24 февраля я забрала свою родную сестру со своим племянником. Уже шесть месяцев они здесь, – отметила Ольга Харлан.

Напомним, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала об участии в проекте «Танцы со звездами», досуге на олимпиаде, а также о том, как она переносит войну в Украине.