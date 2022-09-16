В Херсонской области утром 16 сентября силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-25.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

— 16 сентября, около 8:30, в небе Херсонщины подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» уничтожило очередной российский штурмовик Су-25, — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.