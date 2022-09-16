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В Херсонской области утром 16 сентября силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-25.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
— 16 сентября, около 8:30, в небе Херсонщины подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» уничтожило очередной российский штурмовик Су-25, — говорится в сообщении.
Напомним, что украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.
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В Херсонской области утром 16 сентября силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-25.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
— 16 сентября, около 8:30, в небе Херсонщины подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» уничтожило очередной российский штурмовик Су-25, — говорится в сообщении.
Напомним, что украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.