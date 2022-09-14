Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили по два самолета и вертолета врага. Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:

личного состава - около 53 650 (+350) человек ликвидировано,

танков - 2180 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 4665 (+3) ед,

артиллерийских систем - 1290 (+11) ед,

РСЗО - 311 (+0) ед,

средства ПВО - 167 (+2) ед,

самолетов - 246 (+2) ед,

вертолетов - 215 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4),

крылатые ракеты – 233 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3501 (+32) ед,

специальная техника – 120 (+3).

Напомним, что вчера, 13 сентября, в районе Давыдова Брода в Херсонской области зенитно-ракетные подразделения ВСУ уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов.