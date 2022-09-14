Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили по два самолета и вертолета врага. Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:
Напомним, что вчера, 13 сентября, в районе Давыдова Брода в Херсонской области зенитно-ракетные подразделения ВСУ уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили по два самолета и вертолета врага. Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:
Напомним, что вчера, 13 сентября, в районе Давыдова Брода в Херсонской области зенитно-ракетные подразделения ВСУ уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов.