Вчера, 13 сентября, в районе Давыдова Брода в Херсонской области зенитно-ракетные подразделения ВСУ уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Также вчера авиацией были нанесены 9 ударов по вражеским позициям, а ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение боевого дня выполнено более 430 огневых задач.

Поражены три района сосредоточения вражеских сил и средств в Милово и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

Еще раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено.

Ранее сообщалось, что разведчики 123 бригады Территориальной обороны вместе с бойцами Сил специальных операций Украины кумулятивным снарядом уничтожили российский УАЗ на Херсонском направлении.