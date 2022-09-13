Российский УАЗ, снятый николаевскими разведчиками. Фото: 123 бригада ТрО

Разведчики 123-й бригады Территориальной обороны вместе с бойцами Сил специальных операций Украины кумулятивным снарядом уничтожили российский УАЗ на Херсонском направлении.

Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказал начальник службы по связям с общественностью 123-й бригады на псевдо «Голос».

Момент взрыва после попадания кумулятивного снаряда. Фото: 123 бригада ТрО

Николаевские разведчики и бойцы Сил специальных операций обнаружили автомобиль УАЗ, в котором находились два российских солдата, прибывших на пункт наблюдения. Украинские бойцы сбросили на УАЗ кумулятивный снаряд.

— Каждый шаг оккупанта на нашей земле под пристальным взором Вооруженных сил Украины. Даже ночью. Прятаться под покровом ночи им нельзя. Только пошевелились — прилетает с неба напоминание, кто здесь хозяин. единственное спасение для них — бежать, иначе будет как с двумя российскими солдатами в УАЗике, — рассказал разведчик с позывным «Хмара».

Ранее Силы специальных операций Вооруженных сил Украины опубликовали видео боя, в результате которого был уничтожен вражеский автомобиль.

Также сообщалось, что бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций имени Антина Головатого уничтожили БТР-80 и личный состав оккупантов во враждебном тылу на южном направлении.