Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций имени Антина Головатого уничтожили БТР-80 и личный состав оккупантов во враждебном тылу на южном направлении.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ в Telegram.

«Работа во вражеском тылу продолжается! На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа ССО Украины натолкнулась на враждебную позицию. Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили мгновенно за считанные минуты. После этого операторы подразделения ССО Украины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу», - говорится в сообщении.

В публикации не указывается дата и точное место проведения операции.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы уволили на Харьковщине более 30 населенных пунктов.

Накануне Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать увольнение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Об успехах украинской армии сегодня уже однозначно высказывались со стороны Госдепа США.