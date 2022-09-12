Силы специальных операций Вооруженных сил Украины опубликовали видео боя, в результате которого был уничтожен вражеский автомобиль.

«Перемещение вражеского авто воины ССО Украины заметили во время проведения разведки. На машине была нанесена буква «О» — тактический знак одной из группировок российских войск в Украине. Засаду на врага устроили быстро и провели удачно: авто поразили, когда оккупанты на скорости убегали к своим», — говорится в сообщении.

В автомобиле рядом с телами украинские воины обнаружили оружие, радиостанции, несколько нарукавных знаков и наклеек вооруженных сил России.