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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины опубликовали видео боя, в результате которого был уничтожен вражеский автомобиль.
«Перемещение вражеского авто воины ССО Украины заметили во время проведения разведки. На машине была нанесена буква «О» — тактический знак одной из группировок российских войск в Украине. Засаду на врага устроили быстро и провели удачно: авто поразили, когда оккупанты на скорости убегали к своим», — говорится в сообщении.
В автомобиле рядом с телами украинские воины обнаружили оружие, радиостанции, несколько нарукавных знаков и наклеек вооруженных сил России.
«На принадлежность убитых оккупантов к подразделению может указывать нарукавный шеврон 459-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона в/ч 83010. Пожар в авто усложнил его осмотр. Позже во время ухода группы машина взорвалась и сгорела вместе с содержимым», — отметили в ССО ВСУ.
Ранее сообщалось, что бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций имени Антина Головатого уничтожили БТР-80 и личный состав оккупантов во вражеском тылу на южном направлении.
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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины опубликовали видео боя, в результате которого был уничтожен вражеский автомобиль.
«Перемещение вражеского авто воины ССО Украины заметили во время проведения разведки. На машине была нанесена буква «О» — тактический знак одной из группировок российских войск в Украине. Засаду на врага устроили быстро и провели удачно: авто поразили, когда оккупанты на скорости убегали к своим», — говорится в сообщении.
В автомобиле рядом с телами украинские воины обнаружили оружие, радиостанции, несколько нарукавных знаков и наклеек вооруженных сил России.
«На принадлежность убитых оккупантов к подразделению может указывать нарукавный шеврон 459-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона в/ч 83010. Пожар в авто усложнил его осмотр. Позже во время ухода группы машина взорвалась и сгорела вместе с содержимым», — отметили в ССО ВСУ.
Ранее сообщалось, что бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций имени Антина Головатого уничтожили БТР-80 и личный состав оккупантов во вражеском тылу на южном направлении.