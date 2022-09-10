Силы специальных операций захватили современные российские средства инженерного вооружения на Харьковщине.

Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале ССО Украины.

«В Харьковской области во время проведения специальных действий, наши воины захватили современные российские средства инженерного вооружения — ПТКМ-1Р. Это российские противотанковые мины, которые используют оккупанты против бронетехники подразделений Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций имени Антина Головатого уничтожили БТР-80 и личный состав оккупантов во вражеском тылу на южном направлении.