Президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом – «транспортный безвиз».

Об этом Офис президента сообщил 16 сентября.

Соглашение стороны подписали еще 29 июня в городе Лионе. Благодаря ей украинским перевозчикам не нужно получать разрешения на перевозку в европейских странах — это облегчит экспорт. Кроме того, соглашение отменило требования наличия исключительно международного водительского удостоверения. Безвиз будет действовать до 30 июня 2023, но не позднее апреля 2023 Украина и ЕС проведут консультации относительно необходимости продолжения действия такого безвиза.

Напомним, что министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что его страна во всем должна быть на стороне Европейского Союза, «даже когда речь идет о приостановлении действия безвизового соглашения с Россией». Он предложил ввести визовый режим для граждан РФ.