В Офисе президента сообщили, что украинские военные в Харьковской области уволили более 400 населенных пунктов. Там уже начали восстанавливать инфраструктуру.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

- Харьковщина. Уволен 421 населенный пункт. В освобожденные районы постоянно отправляем гуманитарный груз, несмотря на обстрелы, - отметил он.

По его словам, Балаклейское общество уже получило более 100 тонн продуктов. В ближайшее время туда будут доставлены генераторы, лекарства, строительные материалы и другая помощь. Пенсионеры уже получают пенсии.

Также саперы уже разминировали более 24 гектаров территории и обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов.

Напомним, что на 16 сентября почти вся Харьковская область деоккупирована.