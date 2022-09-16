На 16 сентября почти вся Харьковская область деоккупирована.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным, — сообщил он.

При этом президент напомнил, что российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев.

— И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили. Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида, подчеркнул Владимир Зеленский.

Он продемонстрировал фото уничтоженных и изуродованных жилых зданий, кресты над захоронениями убитых украинцев.

Напомним, что на временно занятых и освобожденных от оккупантов украинских территориях ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных армией РФ.