На временно занятых и освобожденных от оккупантов украинских территориях ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных армией РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Отмечается, что в освобожденных городах остается высокой минной опасности: более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами.

— Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни к освобожденным общинам, – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают тактику террора и запугивание гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов с РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

Напомним, что украинские военнослужащие вошли в город Святогорск в Донецкой области.