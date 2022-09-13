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На временно занятых и освобожденных от оккупантов украинских территориях ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных армией РФ.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
Отмечается, что в освобожденных городах остается высокой минной опасности: более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами.
— Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни к освобожденным общинам, – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают тактику террора и запугивание гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов с РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.
Напомним, что украинские военнослужащие вошли в город Святогорск в Донецкой области.
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На временно занятых и освобожденных от оккупантов украинских территориях ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных армией РФ.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
Отмечается, что в освобожденных городах остается высокой минной опасности: более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами.
— Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни к освобожденным общинам, – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают тактику террора и запугивание гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов с РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.
Напомним, что украинские военнослужащие вошли в город Святогорск в Донецкой области.