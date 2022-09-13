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Украинские военнослужащие вошли в город Святогорск Донецкой области.
Об этом сообщил военный Виталий Марков, видеообращение которого опубликовала пресс-служба Национальной гвардии. Это сообщение опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
— Подразделения Национальной гвардии Украины, Вооруженных сил Украины и территориальной обороны вошли в Святогорск. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта, - сказал Виталий Марков, стоя перед зданием Святогорского городского совета.
Напомним, украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области . В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, повлекших российские обстрелы.
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Украинские военнослужащие вошли в город Святогорск Донецкой области.
Об этом сообщил военный Виталий Марков, видеообращение которого опубликовала пресс-служба Национальной гвардии. Это сообщение опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
— Подразделения Национальной гвардии Украины, Вооруженных сил Украины и территориальной обороны вошли в Святогорск. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта, - сказал Виталий Марков, стоя перед зданием Святогорского городского совета.
Напомним, украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области . В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, повлекших российские обстрелы.