В течение двух месяцев две современные системы ЗРК NASAMS поступят от США в Украину.
Сроки поставки ПВО очертил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге
.
Бригадный генерал напомнил, что эти зенитно-ракетные комплексы будут защищать украинцев от российских ракет, БПЛА и авиации.
— Ожидается, что два зенитных ракетных комплекса NASAMS будут доставлены в Украину примерно в течение двух месяцев, — заявил представитель Минобороны США.
До этого СМИ указывали, что министерство обороны США анонсировало заключение контракта
с компанией Raytheon Missiles and Defense о приобретении для Украины двух норвежских зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS.