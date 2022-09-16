В течение двух месяцев две современные системы ЗРК NASAMS поступят от США в Украину.

Сроки поставки ПВО очертил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге

Бригадный генерал напомнил, что эти зенитно-ракетные комплексы будут защищать украинцев от российских ракет, БПЛА и авиации.

— Ожидается, что два зенитных ракетных комплекса NASAMS будут доставлены в Украину примерно в течение двух месяцев, — заявил представитель Минобороны США.