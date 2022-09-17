Россия понесла значительные потери в войсках и технике в Украине, и последствия последнего контрнаступления ВСУ могут обнаружить, что военные резервы Москвы меньше, чем предполагалось.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

— Представление о том, что российские силы располагают фактически неограниченными военными средствами… не соответствует действительности, — пояснила она, отметив, что России нужно много новой живой силы и технику, взять которую откуда нет.

Глава оборонного ведомства ФРГ подытожила, что «резервы российской армии значительно меньше, чем мы, наверное, думали поначалу».

Сегодня стало известно что, что федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, о которых Киев просил еще два месяца назад.