|Скорость ветра:
|5.3 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|19:01
|Температура завтра:
|+25 C°
|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца
|19:09
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, о которых Киев просил еще два месяца назад.
Об этом сообщает Welt am Sonntag.
По информации газеты, контракт на поставку 18 колесных гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann стоит 216 миллионов евро. Его еще в середине июля обсуждали главы оборонных ведомств Украины и Германии Алексей Резников и Кристина Ламбрехт.
Как рассказали Welt am Sonntag источники с украинской стороны, вопрос продажи RCH-155 поднимался несколько раз в диалоге Киева и Берлина, но последний неделями не давал никакого ответа.
Еще в пятницу посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил, что немецкое правительство дало зеленый свет продаже RCH-155.
— Это станет существенным вкладом в усиление эффективности украинских военных. Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути, — сказал дипломат и добавил, что надеется на одобрение дальнейших аналогичных контрактов.
Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не раньше, чем через 30 месяцев после заключения контракта — то есть уже в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.
Следует заметить, что канцлер Шольц гарантировал увеличение поставок вооружения для ВСУ от Германии.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, о которых Киев просил еще два месяца назад.
Об этом сообщает Welt am Sonntag.
По информации газеты, контракт на поставку 18 колесных гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann стоит 216 миллионов евро. Его еще в середине июля обсуждали главы оборонных ведомств Украины и Германии Алексей Резников и Кристина Ламбрехт.
Как рассказали Welt am Sonntag источники с украинской стороны, вопрос продажи RCH-155 поднимался несколько раз в диалоге Киева и Берлина, но последний неделями не давал никакого ответа.
Еще в пятницу посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил, что немецкое правительство дало зеленый свет продаже RCH-155.
— Это станет существенным вкладом в усиление эффективности украинских военных. Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути, — сказал дипломат и добавил, что надеется на одобрение дальнейших аналогичных контрактов.
Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не раньше, чем через 30 месяцев после заключения контракта — то есть уже в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.
Следует заметить, что канцлер Шольц гарантировал увеличение поставок вооружения для ВСУ от Германии.