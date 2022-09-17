Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, о которых Киев просил еще два месяца назад.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

По информации газеты, контракт на поставку 18 колесных гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann стоит 216 миллионов евро. Его еще в середине июля обсуждали главы оборонных ведомств Украины и Германии Алексей Резников и Кристина Ламбрехт.

Как рассказали Welt am Sonntag источники с украинской стороны, вопрос продажи RCH-155 поднимался несколько раз в диалоге Киева и Берлина, но последний неделями не давал никакого ответа.

Еще в пятницу посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил, что немецкое правительство дало зеленый свет продаже RCH-155.

— Это станет существенным вкладом в усиление эффективности украинских военных. Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути, — сказал дипломат и добавил, что надеется на одобрение дальнейших аналогичных контрактов.

Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не раньше, чем через 30 месяцев после заключения контракта — то есть уже в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.

Следует заметить, что канцлер Шольц гарантировал увеличение поставок вооружения для ВСУ от Германии.