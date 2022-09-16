Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Потсдаме пообещал увеличить поставки оружия Украине.

– Мы предоставим больше оружия. Мы будем оказывать эту поддержку надежно и так долго, как это необходимо, – сказал глава немецкого правительства.

В тот же день министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars и 50 бронетранспортеров Dingo.

— Сейчас, когда ведутся боевые действия на востоке Украины, это очень актуальное оружие. Это касается и наших самоходных гаубиц, ПВО и танка Гепард, это касается и ЗРК Ирис-Т, который мы будем поставлять с новейшего производства, — подчеркнул Олаф Шольц.