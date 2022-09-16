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Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Потсдаме пообещал увеличить поставки оружия Украине.
Он объявил это публично, передает Radio Essen.
– Мы предоставим больше оружия. Мы будем оказывать эту поддержку надежно и так долго, как это необходимо, – сказал глава немецкого правительства.
В тот же день министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars и 50 бронетранспортеров Dingo.
— Сейчас, когда ведутся боевые действия на востоке Украины, это очень актуальное оружие. Это касается и наших самоходных гаубиц, ПВО и танка Гепард, это касается и ЗРК Ирис-Т, который мы будем поставлять с новейшего производства, — подчеркнул Олаф Шольц.
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Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Потсдаме пообещал увеличить поставки оружия Украине.
Он объявил это публично, передает Radio Essen.
– Мы предоставим больше оружия. Мы будем оказывать эту поддержку надежно и так долго, как это необходимо, – сказал глава немецкого правительства.
В тот же день министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars и 50 бронетранспортеров Dingo.
— Сейчас, когда ведутся боевые действия на востоке Украины, это очень актуальное оружие. Это касается и наших самоходных гаубиц, ПВО и танка Гепард, это касается и ЗРК Ирис-Т, который мы будем поставлять с новейшего производства, — подчеркнул Олаф Шольц.