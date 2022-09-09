Зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard будут поставлены Украине из складов промышленных предприятий, вопрос их оснащения еще будет решаться.

Об этом сказал журналистам в Берлине представитель пресс-службы Минобороны ФРГ Давид Гельмбольд, передает Укринформ.

— Гепарды много лет не стоят на вооружении Бундесвера, это значит, что нет необходимости заменять их, они будут предоставляться из запасов промышленности, — сказал Давид Гельмбольд.

В то же время, он не конкретизировал, когда эта техника будет передана ВСУ.

Комментируя возможность оснащения этих машин, он отметил, что есть разные возможности и системы, например установить на них оборудование ПВО или другое. Конкретные вопросы будут обсуждены в рамках НАТО с союзниками, отметил Гельмбольд.

Напомним, в конце августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «в ближайшие дни» Германия отправит Украине оружие. Речь шла о поставках передовой системы противовоздушной обороны, радиолокационных систем или беспилотников, а также предоставлении артиллерии и мощностей противовоздушной обороны.