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В государственный бюджет Украины поступило 1,5 миллиарда долларов из гранта от США.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.
Это последний транш грантовых средств из 4,5 миллиарда долларов, предоставленных Соединенными Штатами через фонд Всемирного банка.
Грантовые средства направляются на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, переселенцев и т.д.
Напомним, Президент США Джо Байден объявил 15 сентября новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов долларов для Украины.
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В государственный бюджет Украины поступило 1,5 миллиарда долларов из гранта от США.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.
Это последний транш грантовых средств из 4,5 миллиарда долларов, предоставленных Соединенными Штатами через фонд Всемирного банка.
Грантовые средства направляются на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, переселенцев и т.д.
Напомним, Президент США Джо Байден объявил 15 сентября новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов долларов для Украины.