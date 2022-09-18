В государственный бюджет Украины поступило 1,5 миллиарда долларов из гранта от США.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.

Это последний транш грантовых средств из 4,5 миллиарда долларов, предоставленных Соединенными Штатами через фонд Всемирного банка.

Грантовые средства направляются на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, переселенцев и т.д.

Напомним, Президент США Джо Байден объявил 15 сентября новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов долларов для Украины.