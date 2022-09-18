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Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл приземлился на территории Великобритании, чтобы посетить похороны королевы.
Об этом пишет Sky News.
Американский лидер собственноручно воздаст последнее уважение Ее Величеству.
Кроме того, известно, что похороны покажут на больших экранах по всей Великобритании, когда у страны будет двухминутное траурное молчание.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II 8 сентября ушла из жизни в возрасте 96 лет.
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Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл приземлился на территории Великобритании, чтобы посетить похороны королевы.
Об этом пишет Sky News.
Американский лидер собственноручно воздаст последнее уважение Ее Величеству.
Кроме того, известно, что похороны покажут на больших экранах по всей Великобритании, когда у страны будет двухминутное траурное молчание.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II 8 сентября ушла из жизни в возрасте 96 лет.