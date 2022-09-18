Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван.

Об этом сообщили издания News.am и Armenpress.



Визит продлится до 19 сентября. За это время Пелоси встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального Собрания страны Аленом Симоняном и другими чиновниками. Об этом сообщили в американском посольстве в Ереване.



Нэнси Пелоси стала самым высоким представителем США, посетившим Армению после объявления независимости.

— Визит делегации Конгресса в Армению является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, а также стабильного и безопасного Кавказа, — заявила Пелоси перед визитом.

Визит Пелоси проходит на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, которое началось в ночь на 13 сентября.

Как сообщалось, Армения заявила об обстреле Азербайджаном пункта пограничников из России.