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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван.
Об этом сообщили издания News.am и Armenpress.
Визит продлится до 19 сентября. За это время Пелоси встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального Собрания страны Аленом Симоняном и другими чиновниками. Об этом сообщили в американском посольстве в Ереване.
Нэнси Пелоси стала самым высоким представителем США, посетившим Армению после объявления независимости.
— Визит делегации Конгресса в Армению является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, а также стабильного и безопасного Кавказа, — заявила Пелоси перед визитом.
Визит Пелоси проходит на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, которое началось в ночь на 13 сентября.
Как сообщалось, Армения заявила об обстреле Азербайджаном пункта пограничников из России.
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван.
Об этом сообщили издания News.am и Armenpress.
Визит продлится до 19 сентября. За это время Пелоси встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального Собрания страны Аленом Симоняном и другими чиновниками. Об этом сообщили в американском посольстве в Ереване.
Нэнси Пелоси стала самым высоким представителем США, посетившим Армению после объявления независимости.
— Визит делегации Конгресса в Армению является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, а также стабильного и безопасного Кавказа, — заявила Пелоси перед визитом.
Визит Пелоси проходит на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, которое началось в ночь на 13 сентября.
Как сообщалось, Армения заявила об обстреле Азербайджаном пункта пограничников из России.