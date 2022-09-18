В порту грузинского города Поти разгрузился нефтяной танкер под российским флагом. В правительстве Грузии отрицают, что корабль или его груз подпадают под санкции против России.

Об этом говорится в заявлении налоговой службы грузинского Минфина, пишет hromadske .

Согласно информации ведомства, 16 сентября судно CALLIOPE, плавающее под флагом России, зашло в Поти из российского порта. Корабль был загружен более 4 тысяч тонн дизельного топлива. Получателем якобы является неназванная армянская компания.

В Минфине Грузии заявили, что в результате проверок было подтверждено, что международные санкции не распространяются на судно, компанию-судовладельца, а также на груз этого корабля.

Ведомство заверило, что совместно с Агентством морского транспорта они «координируют и постоянно проверяют как суда, так и судовладельцев в отношении международных санкций». Если корабль, судовладелец или груз находятся в санкционном списке, им не разрешают заходить в порты Грузии, говорят в Минфине.

Ранее организация «Антикоррупционное движение» писала, что дизельное топливо в грузинском порту Поти разгрузила российская энергетическая компания «Роснефть».

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече перед своими сторонниками произнес пророссийскую и антиевропейскую речь . Он в частности спрогнозировал распад Евросоюза и заявил, что постарается не дать ЕС продлить санкции против России.