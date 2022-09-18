В ночь на 18 сентября российские оккупанты обстреляли один из районов Николаева.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из городских больниц и автогаражный кооператив.

— Обследуем район, сегодня ночью попавший под обстрел. Полную информацию о последствиях обстрелов сообщу вам позже, – сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, Вооруженные силы Украины на южном фронте потопили вражескую баржу с военной техникой и оккупантами на борту. Посредством этого судна россияне пытались переправлять свое вооружение.